Предварительно, враг бил из ЗРК С-300.

В ночь на четверг, 16 ноября, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Там раздались взрывы.

Удары по Харьковщине подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "Оккупанты наносят удары. Вниманию жителей Харькова и области: оставайтесь в укрытиях", – написал он.

Впоследствии начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что оккупанты били по Харьковщине из ЗРК С-300.

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"Враг в очередной раз нанес удары по Харьковской области из района Белгорода, из ЗРК С-300. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", – заявил он.

Между тем "Суспільне" пишет, что в Харьковской области прогремело по меньшей мере 7 взрывов.

Обновлено 00:54: Россияне нанесли удары по Чугуевскому району Харьковщины. По состоянию на 00:40 информации о раненых среди гражданских нет, сообщил руководитель РВА Сергей Лободенко.

Обновлено 01:06: Оккупанты нанесли по меньшей мере 7 ударов по населенному пункту Чугуевского района, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Предварительно – ракетами С-300. Последствия попаданий устанавливаются. На эту минуту информации о пострадавших не поступало", – написал он.

Обстрелы Украины

В среду, 15 ноября, в Черниговской области под российский обстрел попала волонтер из Сумщины. Женщина получила ранения.

В Селидово Донецкой области россияне ударили по многоэтажке. Спасатели достали из-под завалов тело женщины. Впоследствии сообщалось, что число погибших возросло до двух.

В полиции уточнили, что по Селидово нанесено четыре удара ракетами С-300 примерно в 00:10. Разрушениям подверглись шесть многоквартирных и 20 частных домов.

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