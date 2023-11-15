Он отметил, что искать виноватых в некоторых недочетах контрнаступления не имеет смысла.

Контрнаступление ВСУ, которое началось летом, не было неудачей.

Такое мнение высказал экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес в интервью Radio NV. Он посоветовал лучше спросить об успехах ВСУ у командующего Черноморским флотом РФ. "Думаю, он скажет, что украинцы делают большую работу, потому что его Черноморский флот вынужден передислоцироваться из Севастополя в порты дальше на восток", - объяснил военный.

Ходжес отметил, что контрнаступление - это гораздо больше, чем то, что происходит на поле боя. "Украина проводит то, что НАТО называет многопрофильными операциями. Это означает, что задействованы воздух, суша, море, космос, киберпространство. Все эти вещи интегрированы для достижения результата. И, конечно, результатом контрнаступления должно быть, я считаю, освобождение Крыма", - рассказал американский военный.

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При этом он согласился, что наземная часть контрнаступления, на которой сосредотачивает внимание большинство людей, действительно замедлилась.

Он подчеркнул, что Украине нужно больше оружия большей дальности, которое может поразить такие цели как: Севастополь, авиабазу в Саках, большой логистический центр в Джанкое, и в целом сделать Крым непригодным для российских войск.

"Это происходит только с помощью нескольких ракет Storm Shadow. Украина ими заставила российский Черноморский флот покидать Севастополь", - отметил военный.

"Представьте, если бы у Украины были хотя бы 50 или 100 ракет типа ATACMS на 300 км. Или немецкие TAURUS. Представьте, что бы произошло. Все российские штабы и логистические центры - не только в Крыму, но и во всей Запорожской области и по другую от Херсона сторону Днепра - исчезли бы", - поделился мнением Ходжес.

Поэтому, как отметил военный, он оптимистичнее смотрит на направление и достижения контрнаступления, чем некоторые критики. Хотя он сказал, что найти недостатки или ошибки, которые были допущены, можно. Ходжес добавил, что его поразило, как ВСУ изменили тактику, осознав трудности прохождения через минные поля, сосредоточившись на российской артиллерии и материально-техническом обеспечении.

Он отметил, что искать виноватых в некоторых недочетах контрнаступления не имеет смысла. "Это человеческая природа, когда дела идут не идеально, мы начинаем искать объяснения или оправдания. Особенно, когда мы привыкли к тому, что в течение определенного периода все шло довольно хорошо", - подытожил Ходжес.

Позиция Ходжеса по войне в Украине

Ходжес с самого начала призывал США и других украинских партнеров безостановочно и в полном объеме вооружать Украину. Он не раз высказывал мнение, что ключевым в победе над россиянами является освобождение Крыма.

13 ноября он высказал мнение, что президенту США Джо Байдену следует добиваться прекращения войны, вооружая Украину для победы, а не для продолжения борьбы.

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