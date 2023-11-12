В прошлом году они имели значительно большее количество, чем имеют сейчас.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что Россия, могла накопить 800 высокоточных ракет за последние восемь месяцев.

"Два с половиной месяца назад ГУР нам сообщало о 600 ракетах и о том, что приблизительная производственная мощность — 100 ракет в месяц. Выходит, прошло два месяца, вот они имеют 800 [ракет] с лишним. Это как раз те два месяца, где [была] малая интенсивность использования ракетного вооружения. Калибры были, Искандер-К, но не было Х-101, Х-555 за это время. Предположительно, противник накопил, суммарно - 800", — заявил он в эфире Radio NV.

Игнат напомнил, что в прошлом году страна-агрессор выпустила по Украине тысячу только крылатых ракет.

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"У них было значительно больше в прошлом году, чем сейчас. Это не касается ракет С-300 или авиационных ракет (Х-59, Х-32), Ониксов и тому подобное. Это касается именно тех ракет, о которых мы сейчас с вами говорим", — добавил спикер.

Сколько ракет накопила Россия

Несколько раньше в ГУР Минобороны Украины рассказывали, сейчас в России около 845 ракет. Среди них: 165 КРМБ "Калибр"; 160 Х-101/555/55; 290 модификаций Искандер; 80 Х-47М2 "Кинжал" и 150 ракет Х-22/32.

По оценке разведки, хотя россияне сегодня производят дальнобойные ракеты в большем количестве, однако вернуться к запасам, которые были у них по состоянию на 24 февраля 2022 года, РФ не удается.

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