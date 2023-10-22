Страна-оккупант должна почувствовать войну на своей территории, отметил представитель разведки.

Россияне не отказываются от своей тактики уничтожения объектов украинской энергетической инфраструктуры, чтобы погрузить в блэкаут, в холод, в пустоту. Впрочем, украинские воины прекрасно понимают планы врага.

Об этом в интервью "Эспрессо" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, Украина будет отвечать на атаки оккупантов.

"Тактику мы наверняка заранее раскрывать не будем, чтобы врагу не облегчать работу. Пусть работают, пусть стараются и тратят больше ресурсов их бюджета. А что касается гуманизма: Украина ведет оборонительную войну, на нас напали. Уничтожаются наши города, убивают мирных жителей. Государство, которое напало, должно почувствовать, что война происходит и пришла и на ее территорию. И, в конце концов, она уже сегодня это чувствует. Мы не можем, на мой взгляд, к сожалению, говорить сейчас о симметричных ответах по разным причинам. В том числе и средства у нас разные", - сказал Юсов.

Представитель ГУР пояснил, что стратегическая авиация - это прерогатива врага. Но пока есть другие методы и иструменты - "так или иначе бавовна на России цветет и это будет продолжаться".

В то же время Юсов подчеркнул, что Украина - цивилизованное государство, поэтому бавовна происходит в России в тех местах, которые имеют непосредственное отношение к геноцидной войне против Украины.

"Это принципиальный вопрос. В том числе, на временно оккупированных территориях мы наблюдаем, например, филигранное уничтожение штаба Черноморского флота, когда именно военный объект вот был и уже нет. Ни один гражданский не пострадал. В частности, этим отличается цивилизованная страна от варварской России", - сказал Юсов.

Война в Украине - будет ли Россия бить по энергосистеме

Многие эксперты считают, что россияне снова будут бить по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы оставить украинцев без тепла и света зимой. "Укрэнерго" готовится к худшим сценариям.

В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что скорее всего оккупанты попытаются ударить по энергосистеме и топливных базах.

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