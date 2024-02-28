На части Донбасса обороне наших воинов должен способствовать рельеф, подчеркнул спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Идет полномасштабная война в Украине, и Вооруженные силы нашего государства продолжают ведение оборонительной операции на Авдеевском направлении, этому способствует рельеф местности.

Об этом 28 февраля в эфире "Радио Свобода" заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", офицер Дмитрий Лиховой. В частности, по его словам, речь идет о каскаде водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердичи. Он отметил, что именно такую линию обороны сейчас выбрали украинские защитники.

"Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был выбран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонительной операции", - рассказал Лиховой.

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Он также сообщил, что штурмовые группы армии РФ были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка, враг пытался продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации.

"Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника - возле села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окраинах", - добавил Лиховой.

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Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий Лиховой заявил, что Силы обороны Украины отошли из населенного пункта Ласточкино Донецкой области.

26 февраля бригадный генерал - командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сказал, что на Авдеевском направлении усиливается линия обороны и организуется оборона населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российских оккупантов.

27 февраля Тарнавский сообщил, что на Авдеевском направлении стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев, а попытки наступательных действий россиян в районах Новомихайловки и Работино не имели успеха.

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