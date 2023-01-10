Также военные ударили по 2 позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

За сутки украинская авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага.Также наши воины сбили 2 вражеских разведывательных беспилотников типа "Орлан".

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши воины сбили 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан", - сообщает Генштаб ВСУ.

Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 2 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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Война в Украине: последние новости

Офицер ВСУ недавно рассказал, что ситуация в Соледаре сейчас острее, чем в Бахмуте. Противник атакует украинские позиции малыми группами, они пытаются бить по нашим защитникам "волнами".

Аналитики ISW сообщили, что украинские военные продолжают атаковать российских оккупантов и достигли успеха у Кременной в Луганской области. Даже российские пропагандисты уже говорят о том, что защитники нашей страны готовятся к возобновлению наступления на Лиманской участке. Кроме этого, ВСУ отбили атаки РФ у Бахмута, Соледара и еще 10 населенных пунктов на Донбассе.

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