Противник атакует украинские позиции малыми группами.

Ситуация в Соледаре Донецкой области сейчас острее, чем в соседнем Бахмуте. Русские прибегли к штурмам малыми группами.

Как сообщил в Telegram политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарас Березовец, российские оккупанты атакуют позиции наших защитников "волнами".

"Сейчас очень тяжело в Соледаре. Ситуация там острее, чем в Бахмуте. Противник атакует малыми группами, как правило, до 8 человек, вооруженных стрелковым, РПГ и "Шмелями". Атаки на наши позиции идут "волнами", - отметил Березовец.

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Бои за Соледар: главные новости

Уже несколько месяцев подряд российские оккупанты пытаются захватить Бахмут и Соледар на Донбассе. Бахмутское направление в Генштабе называли самым тяжелым.

Оккупанты непрерывно поливали Соледар огнем из артиллерии и других вооружений, а недавно перешли к активным штурмовым действиям. В частности, журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские защитники восемь суток ведут непрерывный контактный бой на ближних дистанциях в Соледаре. Российским оккупантам удалось зайти в застройку, но наши бойцы держат весь город под огневым контролем.

Кроме того, вблизи Соледара исчезли двое британских волонтеров. Нацполиция объявила их в розыск.

Вчера заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что после неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области и отступления русские оккупанты начали мощный штурм города.

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