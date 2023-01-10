Помимо этого, помогают партизаны, которые могут атаковать врага в тылу.

Украинские военные продолжают атаковать российских оккупантов и добились успеха возле Кременной в Луганской области. Как отметили в Институте изучения войны (ISW), даже российские пропагандисты уже говорят о том, что защитники нашей страны готовятся к возобновлению наступления на Лиманском участке.

"8 и 9 января российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная. Как сообщал Генштаб Украины, 8 и 9 января украинские войска отражали атаки российских войск на Стельмаховку (15 км к северо-западу от Сватово). Министерство обороны России заявило, что российские войска нейтрализовали украинские диверсионные группы северо-западнее Сватово в районе Котляровки, Новоселовского и Двуречного", - указано в отчете по ситуации на фронте.

Аналитики привели заявление российского пропагандиста Рыбаря, который заговорил о том, что украинское командование проводит ротацию сил на линии Купянск - Сватово. В это же время рашисты пытались отражать атаки наших военных в районе Кременной, так они хотели восстановить утраченные позиции.

Видео дня

"Украинский генеральный штаб заявил, что российские войска атаковали районы Макеевка (22 км к северо-западу от Кременной), Белогоровка (10 км к югу от Кременной) и Краснопоповка (6 км к северу). Кременной). Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил 8 января, что в районе Кременной идут ожесточенные бои и что российские войска перебросили в этот район несколько десантно-штурмовых батальонов и тяжелую технику для удержания линии обороны", - приводят информации эксперты.

Также аналитики вспомнили, что пропагандисты уже начали паниковать, говоря о возобновлении наступления ВСУ на Лиманском участке западнее Кременной. И пока российские "военкоры" в который раз не могут скрыть разочарования от событий на фронте, наши защитники продолжают прилагать максимум усилий, чтобы выбить рашистов с украинских территорий.

"Боевые кадры с геолокацией показывают дуэль между российскими и украинскими танками к юго-западу от Кременной возле Диброва, что указывает на то, что украинские войска, вероятно, добились успехов в лесном массиве к западу от Кременной. Российские источники продолжали обсуждать действия украинской разведки в этом районе к юго-западу от Кременной", - резюмировали аналитики.

Помимо этого, россиян пугают украинские партизаны. Так, оккупанты опасаются, что они могут атаковать российские объекты вдоль критических наземных коммуникаций в тылу Луганской области. 8 января в так называемом "МВД" непризнанной "ЛНР" уже заявили о диверсии и минировании газопровода. А во временно оккупированном Алчевске "почему-то" включались сирены, оповещающие о воздушной тревоге.

Ситуация в Луганской области

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай поделился мыслями о том, что освобождение Кременной поможет полностью уничтожить российскую группировку на Бахмутском направлении. Он отмечал, что у рашистов нет никаких успехов.

Несмотря на очевидные провалы на фронте, оккупанты пытаются изымать из оборота гривню в Луганской области. Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет выявления фактов гривневых расчетов.

По словам военного эксперта Коваленко, сейчас защитники Украины готовятся к контрнаступлению на Луганском направлении. ВСУ ждут подходящих погодных условий.

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