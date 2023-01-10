Тем временем за прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар по территории Украины.

За минувшие сутки украинские защитники отбили вражеские атаки в районе Бахмута, Соледара и еще 10 населенных пунктов на Донбассе. На своей странице в Facebook Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и вражеских обстрелах.

"Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредоточивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Генштабе также подчеркнули, что за прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар. От обстрелов рашистов пострадали несколько городов.

"Враг совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков на Николаевщине. Есть пострадавшие среди мирного населения. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", - добавили в Генштабе.

Тем временем на Северском и Слобожанской направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в районах 11 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Соледар и Бахмут Донецкой области. На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись 7 населенных пунктов Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляно 3 населенных пункта в Донецкой области. На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы 21 населенного пункта. На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.

Новость обновляется...