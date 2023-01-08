Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения россиян за сутки.

Украинская авиация 8 января нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских войск, а также дважды ударила по позициям их зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

"В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и склад горюче-смазочных материалов оккупантов", - сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того, отмечается, что украинские защитники за сутки сбили три вражеских БПЛА, скорее всего, типа "Орлан", и три вертолета, среди которых один Ми-24 и один Ка-52: "Тип еще одного - уточняется".

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Потери России в Украине на 8 января - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют около 111 тысяч 170 человек личного состава.

Кроме того, Россия потеряла: танков - 3069, боевых бронированных машин - 6130, артиллерийских систем - 2065, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1849, автомобильной техники и автоцистерн - 4801, специальной техники - 183.

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