Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует провести несколько дней на Запорожской атомной электростанции.
Как сообщает Reuters, об этом сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возглавляющий миссию.
"Мы теперь в конечном итоге двигаемся после шести месяцев усердных усилий", - отметил Гросси перед отправлением делегации.
Он добавил, что миссия планирует находиться "несколько дней" на Запорожской АЭС.
"Мы должны выполнить очень важную задачу - оценить реальную ситуацию, помочь стабилизировать ситуацию настолько, насколько сможем", - отметил Гросси.
Напомним, сегодня делегация МАГАТЭ из Киева отправилась на Запорожскую АЭС.
Ранее стало известно, что агентство после приглашения Кабмина сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами ЗАЭС. В состав миссии вошли 14 международных экспертов. Глава миссии - Рафаэль Гросси.
Задача миссии МАГАТЭ - ядерная безопасность, гарантии нераспространения ядерных материалов и физическая защита.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что РФ пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию - имитирует боевые действия в Энергодаре и обстреливает территорию у самой АЭС.
Справка УНИАН. 4 марта оккупанты захватили Запорожскую АЭС и ее город-спутник - Энергодар. Противники уже не раз обстреливали территорию электростанции, были повреждения. Враги не хотят создавать вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону.