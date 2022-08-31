Делегация МАГАТЭ намерена оценить реальную ситуацию на ЗАЭС.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует провести несколько дней на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает Reuters, об этом сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возглавляющий миссию.

"Мы теперь в конечном итоге двигаемся после шести месяцев усердных усилий", - отметил Гросси перед отправлением делегации.

Відео дня:

Он добавил, что миссия планирует находиться "несколько дней" на Запорожской АЭС.

"Мы должны выполнить очень важную задачу - оценить реальную ситуацию, помочь стабилизировать ситуацию настолько, насколько сможем", - отметил Гросси.

Напомним, сегодня делегация МАГАТЭ из Киева отправилась на Запорожскую АЭС.

Ранее стало известно, что агентство после приглашения Кабмина сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами ЗАЭС. В состав миссии вошли 14 международных экспертов. Глава миссии - Рафаэль Гросси.

Задача миссии МАГАТЭ - ядерная безопасность, гарантии нераспространения ядерных материалов и физическая защита.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что РФ пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию - имитирует боевые действия в Энергодаре и обстреливает территорию у самой АЭС.

Справка УНИАН. 4 марта оккупанты захватили Запорожскую АЭС и ее город-спутник - Энергодар. Противники уже не раз обстреливали территорию электростанции, были повреждения. Враги не хотят создавать вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону.

Вас также могут заинтересовать новости: