Делегация МАГАТЭ из Киева отправилась на Запорожскую АЭС.
Об этом в своем Telegram сообщает ГП "НАЭК "Энергоатом"".
"Утром 31 августа 2022 года миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию", - говорится в сообщении.Відео дня:
Как сообщал УНИАН, по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.
Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.
При этом Ермак подчеркнул, что "это именно российские провокации".
Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.