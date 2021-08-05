Суд наказал боевика незаконных вооруженных формирований "ДНР", который на линии разграничения пытался собирать информацию о расположении, а также силах и средствах украинских военных.

Задержанный в мае разведчик российской оккупационной администрации "ДНР" проведет 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По материалам контрразведки СБУ суд назначил участнику незаконных вооруженных формирований "ДНР" наказание в виде 10 лет лишения свободы. Боевик оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений", - говорится в сообщении.

В частности, злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеУкраинский военный получил боевую травму на ДонбассеКак отметили в СБУ, приговор вступил в законную силу.

В СБУ напомнили, что контрразведчики задержали боевика в мае этого года на линии разграничения. Злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных Сил Украины.

Задержание разведчика "ДНР"

Как говорилось в сообщении на сайте СБУ в мае, оперативники СБУ установили, что задержанный боевик - уроженец Горловки. С 2016 года он проходил службу в одном из военных формирований террористической "ДНР". На должностях "старшего разведчика" и "стрелка-помощника гранатометчика" оказал вооруженное сопротивление силам АТО\ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

Во время проверки правоохранители обнаружили военный билет т. н. "ДНР" и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии". В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам.

Автор: Виталий Саенко