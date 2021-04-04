Автоматизированный вертолет Ingenuity впервые продемонстрирует возможность полета в атмосфере Марса 11 апреля.

Закрепленный на днище американского марсохода Perseverance вертолет-разведчик Ingenuity опустили на поверхность Марса.

Об этом свидетельствуют фотографии на сайте Аэрокосмического управления США.

Автоматизированный вертолет Ingenuity впервые продемонстрирует возможность полета в атмосфере другой планеты 11 апреля.

Перед этим марсоход удалится от него на безопасное расстояние, чтобы, в случае чего, не стать "мишенью" падающего дрона.

Стоимость проекта Ingenuity составляет около 85 миллионов долларов. По плану NASA, дрон совершит до пяти полетов.

Миссия Curiosity

Curiosity приземлился на поверхности Марса почти 10 лет назад. Запуск аппарата к Марсу состоялся 26 ноября 2011 года, мягкая посадка на поверхности планеты – 6 августа 2012 года.

Curiosity является автономной химической лабораторией. Аппарат должен пройти десятки километров и провести полноценный анализ марсианских почв и компонентов атмосферы. Для выполнения контролируемой и более точной посадки использовались вспомогательные ракетные двигатели.

Он также сделал на Марсе множество снимков.

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Автор: Денис Прядко