Закрепленный на днище американского марсохода Perseverance вертолет-разведчик Ingenuity опустили на поверхность Марса.
Об этом свидетельствуют фотографии на сайте Аэрокосмического управления США.
Автоматизированный вертолет Ingenuity впервые продемонстрирует возможность полета в атмосфере другой планеты 11 апреля.
Перед этим марсоход удалится от него на безопасное расстояние, чтобы, в случае чего, не стать "мишенью" падающего дрона.
Стоимость проекта Ingenuity составляет около 85 миллионов долларов. По плану NASA, дрон совершит до пяти полетов.
Миссия Curiosity
- Curiosity приземлился на поверхности Марса почти 10 лет назад. Запуск аппарата к Марсу состоялся 26 ноября 2011 года, мягкая посадка на поверхности планеты – 6 августа 2012 года.
- Curiosity является автономной химической лабораторией. Аппарат должен пройти десятки километров и провести полноценный анализ марсианских почв и компонентов атмосферы. Для выполнения контролируемой и более точной посадки использовались вспомогательные ракетные двигатели.
- Он также сделал на Марсе множество снимков.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram