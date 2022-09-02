Еще 10 человек получили ранения.

За минувшие сутки российские оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области.

Об этом в Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 1 сентября россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: двое в Торецке, один в Великой Новоселке и один в Авдеевке. Еще 10 человек получили ранения", - сообщил он.

Видео дня

Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в Донецкой области за сутки российские оккупанты убили пять гражданских, еще 12 человек получили ранения. По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, погибли люди в Раздольном, Северном, Георгиевке, Бахмуте и Славянске.

Вас также могут заинтересовать новости: