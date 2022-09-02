Президент постановил образовать Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую городские военные администрации Покровского района Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании еще четырех городских военных администраций в Донецкой области.

Соответствующий указ №620/2022 опубликован на сайте главы государства.

Так, президент постановил образовать Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую городские военные администрации Покровского района Донецкой области.

Видео дня

Напомним, президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Она будет увеличена с 1,9 миллиона до 2,04 миллионов человек с 2023 года.

Согласно опубликованному в сети документу, указ подписан российским президентом 25 августа. Он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в стратегическом командовании Вооруженных сил Украины заявили, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации настаивают на всеобщей мобилизации, поскольку российская армия несет огромные потери на войне в Украине.

В то же время заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что во время военных учений в России планируют провести скрытую мобилизацию.

Между тем представители Федеральной службы безопасности РФ проводят уже вторую волну мобилизации на оккупированных территориях Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: