На Донетчине с нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

Российские оккупанты усиливают группировку войск на Донецком направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины относительно оперативной информации по состоянию на 18.00.

Также в Донецкой области с нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

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Генштаб отмечает, что враг продолжает перемещение частей 3-го армейского корпуса на временно занятые территории Запорожской и Харьковской областей.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по ряду населенных пунктов.

Противник на Слобожанском направлении продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей.

На Харьковском направлении враг обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии ряд населенных пунктов и задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО неподалеку Пришиба, Гусаровки и Краснополья.

"Оккупанты попытались наступать в направлении Шнуркив, подверглись огневому поражению и отошли. Потери уточняются", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на Донецком направлении противник усиливает группировку войск на Кураховском направлении за счет перегруппировки отдельных подразделений из состава Центрального военного округа.

При этом сказано, что силы обороны ведут позиционные бои с целью улучшения тактического положения по линии соприкосновения. "Основные усилия наших подразделений сосредотачиваются на огневом поражении пунктов управления, средств противовоздушной обороны, складов с боеприпасами и нарушении функционирования системы логистического обеспечения противника", - отмечает Генштаб.

На Краматорском направлении огневому поражению подверглись районы Богородичного, Славянска, Григоровки, Спирного, Переездного, Выемки, а удары авиации противника зафиксированы возле Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении огневого воздействия из танков, ствольной и реактивной артиллерии врагом было осуществлено по ряду населенных пунктов, а ракетный удар был по району города Константиновка.

"Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Зайцевого, Веселой Долины и Бахмута, успеха не имел, отошел", - сообщает Генштаб.

На Авдеевском направлении враг наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Опытного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понес значительные потери и отступил.

В Генштабе отмечают, что на Запорожском направлении авиация врага действовала неподалеку Новоданиловки и Новоселки.

На Южнобугском направлении противник совершил обстрелы районов почти 20 населенных пунктов и нанес авиаудары возле Андреевки, Давыдова Брода, Осокоровки и Потемкиного.

В сообщении сказано, что ракетными ударами российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты города Николаева.

"Под прикрытием инфраструктуры атомной электростанции артиллерия российской федерации активизировала обстрелы районов населенных пунктов Никополь и Алексеевка", - отмечают в Генштабе.

В сообщении сказано, что противник продолжает нести значительные потери, особенно в живой силе.

Как сообщал УНИАН, добровольческие батальоны, входящие в состав го армейского корпуса РФ, вероятнее всего, будут переброшены на Донецкое направление и на юг для возобновления наступления.

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