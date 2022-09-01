Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

На Донетчине за сутки российские оккупанты убили 5 гражданских, еще 12 человек получили ранения.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 31 августа россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: в Раздольном, Северном, Георгиевке, Бахмуте и Славянске", - отметил он.

Відео дня:

Кириленко уточнил, что еще 12 человек получили ранения.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил глава ОВА.

Напомним, российские оккупанты усиливают группировку войск на Донецком направлении. Также в Донецкой области с нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

Генштаб отмечает, что враг продолжает перемещение частей 3-го армейского корпуса на временно занятые территории Запорожской и Харьковской областей.

Как сообщал УНИАН, добровольческие батальоны, входящие в состав го армейского корпуса РФ, вероятнее всего, будут переброшены на Донецкое направление и на юг для возобновления наступления.

Как писал УНИАН, Россия начала перебрасывать недавно сформированный третий армейский корпус. Движение войск и техники зафиксировано в Ростовской области. На каких направлениях командование планирует задействовать солдат – пока неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: