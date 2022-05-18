Это 11 БПЛА (ОТР) и 4 крылатые ракеты.

Сегодня, 17 мая, украинские военные поразили 15 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В сообщении сказано, что противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня, еще один БПЛА и четыре крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Всего за сутки поражено 15 воздушных целей: 11 БПЛА (ОТР); 4 крылатые ракеты", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о новых провалах оккупантов на Донбассе.

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