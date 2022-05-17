Еще на 4 локациях продолжаются бои.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня, 17 мая, 12 атак врага, еще на 4 локациях продолжаются бои.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что украинские воины наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике.

Так, за сутки уходящего года военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 3 артиллерийские системы (из них одна РСЗО); 6 единиц боевой бронированной техники; 7 автомобилей (в том числе один грузовик с боеприпасами).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 9 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс типа "ZALA".

Напомним, Зеленский изменил командующего Сил теробороны ВСУ.

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