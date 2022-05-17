Противники на Авдеевском направлении пытались взять под контроль отрезки дороги, отметили в Генштабе украинской армии.

Российские оккупанты в Украине на Бахмутском направлении пытались прорвать оборону наших войск, однако не преуспели и были вынуждены отойти.

На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался штурмовать позиции украинских воинов, чтобы захватить отрезки дороги Новобахмутовка - Новоселовка Вторая, сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

"...Подразделения оккупантов также осуществили неудачную попытку наступления в направлении Марьинки", - говорится в сообщении.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России вторглись на украинскую территорию.

Вражеские силы сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирных людей в ряде населенных пунктов, в том числе и на части Донбасса. Позже противник пошел в наступление на части востока нашей страны.

16 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай поделился, что оккупанты в Белогоровке во время попыток переправиться через реку Северский Донец потеряли почти 1 тыс. человек живой силы и около 100 единиц военной техники.

17 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враги на Донецком направлении пытаются наступать вдоль всей линии соприкосновения и обстреливают населенные пункты из артиллерии.

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