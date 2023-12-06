СБУ отправила на концерт кобзона депутата "Народного совета лнр" Олега Попова

За подрывом машины предателя и военного преступника Олега Попова в оккупированном Луганске стоит Служба безопасности Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах.

"Сегодня во временно оккупированном Луганске взорвался автомобиль с депутатом "Народного совета лнр" и военным преступником Олегом Поповым", - сообщили источники.

В частности, сначала российские пропагандисты сообщали, что Попов получил тяжелые ранения, а затем признали, что пособие оккупантов полностью задвохсотилось.

По информации источников, "данная ликвидация является делом рук СБУ".

"Это была вполне законная цель, ведь до депутатства Попов руководил многими российскими добробатами, возглавлял незаконные вооруженные формирования и убивал украинцев", - отметили источники.

Кроме того, источники отметили, что в так называемом "народном совете лнр" это пособие оккупантов было "председателем комитета по вопросам государственной безопасности и обороны".

"Подрыв руководителя-лучшая реклама эффективности работы этого комитета", - подчеркнули источники.

Ликвидация Попова

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Луганске взорвали машину, в которой находился так называемый "депутат Народного Совета ЛНР" Олег Попов. Предатель получил ранение.

Через некоторое время российские СМИ сообщили, что ранения были тяжелыми. Попов умер.

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