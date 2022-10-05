От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населенных пунктов.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по территории Украины, от вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населенных пунктов. В частности, Харьков, Шиповатое, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Железнодорожное, Андреевка, Белогорка, Вознесенск, Приднепровское", - говорится в сообщении.

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Между тем, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершал обстрелы.

Так на Северском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области.

На Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии враг атаковал в районах населенных пунктов Гранов, Огірцеве, Гатище, Волчанск и Белый Колодец.

В Генштабе также сообщили, что на Краматорском направлении оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадивка, Зайцевое, Опытное, Яковлевка и Юрьевка, а на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе: Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополь, Ольговское, Первомайское.

Тем временем на Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Высшетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Красногригорьевка, Никополь, Покровское, Большое Артакове, Андреевка, Степная Долина, Безымянное, Мирное, Луч, Широкое, Белогорка и Лозовое.

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