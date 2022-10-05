Он выразил благодарность президенту США, главе Пентагона и всему американскому народу за поддержку Украины.

Новый пакет военной помощи США поможет ВСУ еще эффективнее освобождать Украину от оккупантов.

Об этом написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя новую помощь Соединенных штатов на сумму 625 млн долларов.

Как отметил Резников, лучшая награда для украинской армии за успешное наступление – это радость освобожденных украинцев.

Видео дня

"А новый пакет помощи в сфере безопасности от США на сумму 625 миллионов долларов поможет нам еще эффективнее освободить нашу землю", - подчеркнул министр.

Он поблагодарил президента США Джозефа Байдена, министра обороны Ллойда Остина и всех людей Соединенных Штатов Америки за эту поддержку Украины.

Новый пакет военной помощи от США: детали

Как сообщал УНИАН, 4 октября президент США Джозеф Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 625 млн долларов.

В частности, президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, когда она защищается от российской агрессии столько, сколько это будет нужно.

Так, анонсированный президентом США пакет помощи в сфере безопасности включает дополнительное вооружение, в том числе HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.

Вас также могут заинтересовать новости: