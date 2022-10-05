Последствия обстрелов Сумщины российскими оккупантами / фото: Дмитрий Живицкий

Сегодня российские оккупанты дважды обстреляли приграничье Сумщины зафиксировано 25 "приходов".

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"За отчетный период россияне дважды обстреливали территории Юнаківської, Хотінської и Белопольской общин. Всего 25 "приходов" с самоходных артиллерийских установок", - отметил он.

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По словам Живицкого, обошлось без жертв и разрушений.

Обстрелы Сумщины оккупантами: что известно

Как сообщал УНИАН, в возведении Сумской ОВА отмечалось, что ночью оккупанты из минометов и самоходных артиллерийских установок обстреляли территорию пограничной Зноб-Новгородской общины, зафиксировано 20 "прилетов".

Кроме того, 1 октября в течение дня враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской общины - зафиксировано 8 "прилетов" из ствольной артиллерии.

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля и обстреливала не раз различные мирные населенные пункты. По состоянию на начало сентября из-за вражеских обстрелов погибло более 7 тысяч мирных людей, а 5,5 тысяч - получили ранения.

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