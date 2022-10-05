Обошлось без жертв и разрушений.

Сегодня российские оккупанты дважды обстреляли приграничье Сумщины зафиксировано 25 "приходов".

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"За отчетный период россияне дважды обстреливали территории Юнаківської, Хотінської и Белопольской общин. Всего 25 "приходов" с самоходных артиллерийских установок", - отметил он.

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По словам Живицкого, обошлось без жертв и разрушений.

Обстрелы Сумщины оккупантами: что известно

Как сообщал УНИАН, в возведении Сумской ОВА отмечалось, что ночью оккупанты из минометов и самоходных артиллерийских установок обстреляли территорию пограничной Зноб-Новгородской общины, зафиксировано 20 "прилетов".

Кроме того, 1 октября в течение дня враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской общины - зафиксировано 8 "прилетов" из ствольной артиллерии.

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля и обстреливала не раз различные мирные населенные пункты. По состоянию на начало сентября из-за вражеских обстрелов погибло более 7 тысяч мирных людей, а 5,5 тысяч - получили ранения.

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