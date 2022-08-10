За день россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территории Сумской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"За день россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территориям наших общин: Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Сумская, Хотинская. Использовали также стрелковое оружие. В результате обстрелов временно без газа оставались люди в Сумской, Краснопольской и Хотинской общинах. Сейчас большинство проблем устранено. В селе Радьковка Сумской общины повреждены частные дома мирных жителей. В Славгороде, что на Краснопольщине, тоже повреждены дома гражданских людей, уточняется информация об убытках фермерских хозяйств", - заявил глава ОВА.
По словам Живицкого, пострадавших в результате этих обстрелов нет.
Напомним, оккупанты "денацифицировали" кладбище на Сумщине.