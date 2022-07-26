Десятки прилетов от минометов и "Градов" фиксировались в разных громадах области.

Российские захватчики обстреляли Сумскую область из минометов и реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, в Эсманской громаде после половины шестого вечера было 12 минометных прилетов со стороны оккупантов.

Также в Краснопольской громаде с шести вечера начались обстрелы оккупантами различных территорий громады. В частности, всего было 17 приходов из миномета и 12 из "Града".

Кроме того, в Середино-Будской громаде в полдень был один прилет из миномета по территории одного из сел.

"А в семнадцать вечера начался минометный огонь, 14 прилетов. В результате этого обстрела повреждены окна в домах, заборы, линия электропередач и трансформатор. А также разбиты здания одной из баз отдыха. Ранена 65-ти летняя женщина - сторож базы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня военнослужащие Вооруженных сил Украины успешно отбили несколько штурмов русских захватчиков на разных направлениях.

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