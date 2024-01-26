Противник может попытаться оправдать свою ложь, полагает эксперт.

После того, как самолет Ил-76 упал в Белгородской области России, прошло уже несколько суток, и российкое Минобороны так и не показало кадры с десятками тел людей, которые якобы "погибли" в результате крушения борта.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, которым он поделился в Telegram, "тот факт, что МО РФ на третьи сутки так и не отказалось от своей лжи, настораживает больше чем отсутствие тел". "Настораживает тем, что для оправдания своей лжи они их могут "готовить" к показу...", - отметил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что вражеская сторона только отчиталась о том, что якобы нашла "черные ящики" упавшего борта. "За прошедшие двое суток МО РФ так и не предоставило кадров 65 тел, якобы погибших при крушении самолета украинских пленных. Нашли два "черных ящика", провели 48 часов на поле, но кадров с десятками, именно десятками тел, как не было, так и нет...", - подчеркнул он.

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Крушение Ил-76 0 новости, которые сегодня стоит прочитать

24 января стало известно, что в России потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. В РФ почти сразу начали утверждать, что на борту находились якобы "украинские военнопленные", которые отправлялись на обмен. Кроме того, пропагандисты даже стали публиковать какие-то списки людей, которые "могли находиться на борту". В этих списках нашли тех, кого уже обменяли.

Украинская сторона не подтвердила, что в самолете были военнопленные. Позже президент Владимир Зеленский сказал, что враги "играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества". Украинский лидер подчеркнул, что Киев будет настаивать на проведении международного расследования падения Ил-76.

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