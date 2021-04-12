24-летний Ярослав Карлийчук был родом из Черновицкой области.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб 24-летний военнослужащий из Черновицкой области Ярослав Карлийчук.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

По информации ОГА, погибший родом из села Черепковцы Глыбоцкой территориальной общины Черновицкой области. Ярослав Карлийчук был старшим солдатом, проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в городе Коломыя (Ивано-Франковская область).

Погибшего планируют похоронить в его родном селе, дата похорон будет известна позже.

Как сообщил УНИАН председатель Глыбоцкой территориальной громады Григорий Ванзуряк, у погибшего остались мать, жена и ребенок.

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По словам руководителя громады, Ярослав Карлийчук родился в 1996 году в Черепковцах, окончил местную школу. Мать погибшего воина работает в военном госпитале, а отец умер раньше. Карлийчук дважды подписывал контракт о прохождении военной службы в ВСУ.

Военнослужащий был женат в Херсонской области.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в районе проведения ООС на Донбассе в результате прицельного вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ. Об инциденте сообщили представителям ОБСЕ.

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Автор: Николай Кобылюк