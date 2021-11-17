По словам экс-лидера "Правого сектора", он мог бы это обсудить с Путиным.

Россию в будущем ждет распад, это не далекая перспектива, утверждает советник главкома ВСУ и экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, который недавно предложил стрелять по нарушителям границы.

В интервью Алесе Бацман Ярош сказал, что поговорил бы о распаде РФ с ее президентом Владимиром Путиным.

"Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", - говорит он.

Путин, считает экс-лидер ПС, оказал себе "медвежью услугу", начав агрессию против Украины. Ярош назвал его квазиимператором.

"Он заложил основу для ускорения развала империи. И это очень важно. В конце концов, все закончится тем, что Кавказ станет какой-то Кавказской конфедерацией, Татарстан и Башкортостан – Татарской и так далее. То есть они разлетятся в щепки. Мы уже видим, что Китай практически владеет Дальним Востоком и Сибирью, вырезает тайгу и вывозит к себе...", - говорит он.

Читайте такжеНападения РФ на Украину не будет: экс-депутат Госдумы сказал, чем сейчас занят ПутинПо мнению Яроша, спровоцировать развал России может смерть президента либо активность мусульман.

"В РФ смерть царя – это всегда потрясение и горе. Поэтому оно в миг может распасться... Мы видим, какое у [главы Чечни Рамзана] Кадырова влияние на Северном Кавказе. Мусульманский фактор растет в мире. Это мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент, и империи придет конец", - считает он.

Ранее экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Украины должен быть сценарий на случай смерти Путина.

До этого журналист Иван Яковина рассказывал, что Путин под влиянием министра обороны РФ Сергея Шойгу увлекся шаманскими обрядами и для участия в них посещает периодически Сибирь.

Автор: Виолетта Орлова