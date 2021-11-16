Политик заявил о необходимости усиления ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза выступил за применение оружия по отношению к нарушителям украинской границы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По моему мнению, в сложившейся ситуации необходимо срочно принять Закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Украинские пограничники, полиция, Национальная гвардия должны иметь право на применение всех, без исключения средств огневого и другого поражения по нарушителям", – написал он.

Напомним, в Госпогранслужбе заявляли, что правоохранители в случае проникновения незаконных мигрантов с территории Беларуси будут принудительно поворачивать их в обратном направлении.

Читайте такжеВ 61-й бригаде внезапно изменили позицию по "уничтожению мигрантов" на границеКроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять на поражение по мигрантам.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября глава МВД Денис Монастырский заявил, что граница с Беларусью дополнительно охранять 8,5 тысячи военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Катерина Шварц