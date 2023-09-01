Автор колонки Сет Кропси подчеркнул, что профессиональный анализ усилий Украины в войне с РФ является дефицитным из-за недостатка реального опыта.

Наступление Вооруженных сил Украины достигло переломной точки. Для развития успеха Киеву нужны не бесплатные оценки и советы по продвижению, а оружие и боеприпасы.

Об этом в своей авторской колонике для WSJ написал президент Йорктаунского института, бывший офицер военного флота и функционер Пентагона Сет Кропси.

"Наступление Украины достигло переломной точки. Военные линии России разорвутся, если дать достаточно времени. Но для этого требуется большая военная поддержка со стороны США. Если Киев хочет добиться успеха, Вашингтон должен поставлять ему важное оружие и боеприпасы, а не бесплатные военные оценки", – говорится в материале.

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Кропси подчеркнул, что профессиональный анализ усилий Украины является дефицитным из-за недостатка опыта. Американские и российские военные прекратили тщательный анализ боевых действий еще после распада СССР, поскольку "им не хватало опытных противников, с которыми можно было бы сравнить себя".

"Текущее мнение среди американских военачальников, что украинцы должны сосредоточиться на одном решающем городе в Запорожской области, так же является ерундой, учитывая, что враг имеет мощные линии обороны и мобильные резервы, и ни одна сторона не может получить контроль в воздухе", – отметил экс-офицер военного флота.

Он добавил, что попытка прорыва без манипуляции российскими силами была бы катастрофической, "независимо от того, сколько призывов Запада требовали удара в американском стиле".

"Если бы Украина прислушалась к советам американцев через Washington Post и New York Times, она бы насадила полдюжины бригад на мощную российскую оборону, позволила бы России сосредоточить собственные резервы, и ее боевая мощь была бы стерта за несколько дней", – констатировал Сет Кропси.

Война в Украине: оценки продвижения ВСУ

В последние недели раздается все больше комментариев, что украинское контрнаступление якобы продвигается слишком медленно. И военные, и украинские власти неоднократно подчеркивали, что юг Украины усеян российскими минами, поэтому повторить молниеносные операции вроде Харьковской или Херсонской там не получится.

Министр обороны Алексей Резников в ответ "критикам" сказал, что война в Украине – не голливудский блокбастер. Он заметил, что "все идет по плану".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подобные заявления о "медлительности" контрнаступления равнозначны плевку в лицо украинского солдата, который отдает жизнь за продвижение на фронте. Он посоветовал всем критикам "заткнуться, приехать в Украину и попытаться самостоятельно освободить один квадратный сантиметр".

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