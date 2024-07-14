В ГУР отмечают, что не зафиксировали дополнительных перемещений ракетоносителей ядерного оружия на оккупированный полуостров.

В оккупированном Крыму отсутствуют объекты, на которых оккупанты размещают ядерное оружие. Кроме того, не было зафиксировано случаев перевозки указанного оружия. Об этом сообщило Главное управление разведки в комментарии "Суспільне Крим".

"Сейчас, по имеющимся данным украинской разведки, проведено частичное восстановление объекта "Феодосия-13" (советского склада ядерного оружия). Однако указанный объект используется как склад для хранения обычных боеприпасов", - говорится в сообщении.

В то же время в ГУР отметили, что носителями тактического ядерного оружия могут быть самолеты, вертолеты, а также подводные лодки, корабли, катера, размещаемые в Крыму. В частности, ракетные войска и артиллерия сухопутных войск в Крыму имеют в своем распоряжении оперативно-тактические ракеты ракетных бригад (ОТРК "Искандер"), а также специальные артиллерийские выстрелы (ядерные артиллерийские снаряды и минометные мины) и артиллерийские части, на вооружении которых находятся 152-мм и 203-мм артиллерийские системы и 240-мм минометы.

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Кроме того, российские воздушно-космические силы имеют ядерные боеприпасы военно-воздушных сил (боевые части крылатых ракет авиационного базирования, авиационные бомбы и авиационные морские мины), носителями которых могут быть штурмовые и бомбардировочные самолеты оперативно-тактической авиации (Су-25СМ3. Су-24М. Cy-34. МиГ -31К).

Также, как добавили в ГУР, могут быть отдельные, определенные соответствующими приказами, части ПВО, оснащенные комплексами С-300ПМ.

В частности, военно-морской флот России имеет:

боевые блоки ракет морского базирования и береговых ракетных комплексов;

боевые части противокорабельных и противолодочных ракет;

боевые зарядные отделения и боевые части торпед и ракето-торпед;

якорные и донные мины;

артиллерийские снаряды береговой артиллерии;

глубинные бомбы и "пирнальные" авиационные бомбы.

В то же время в ГУР отмечают, что не зафиксировали дополнительных перемещений ракетоносителей ядерного оружия на оккупированный полуостров для применения тактического ядерного оружия.

Деоккупация Крыма - что известно

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что в Крыму будет продолжаться давление на российских оккупантов - будут атаки с воздуха, будут использоваться морские ударные беспилотники и проводиться тайные спецоперации.

Партизанское движение "Атеш" сообщало, что среди врагов ходят слухи о создании украинской стороной "ударного кулака" для осуществления прорыва в сторону Крыма. Американский Институт изучения войны (ISW) спрогнозировал, что в конце текущего года и в течение всего 2025-го наши воины могут осуществить серию комплексных контрнаступательных операций.

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