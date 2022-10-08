Россия начала готовить свое общество к вероятному ядерному удару. Однако режим Путина до сих пор не определился, готов ли к этому шагу.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.
"Они начинают готовить свое общество. Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать. Но они начинают общаться. Они не знают, воспользуются ли они этим, или не воспользуются. Я думаю, что даже говорить об этом опасно", - заявил Зеленский.Видео дня
Украинский лидер также прокомментировал массовую истерику в РФ вокруг его заявления, которую российские пропагандисты неправильно перевели. По его словам, он не призывал НАТО к превентивным ядерным ударам по РФ, а имел в виду другие превентивные действия для сдерживания агрессора, в частности санкции.
"После этого перевода, россияне сделали по-своему, как им удобно, и стали ретранслировать в других направлениях", - пояснил президент.
Ядерные угрозы России
Объявляя частичную мобилизацию в России, президент РФ Владимир Путин пригрозил Западу ядерным оружием.
После этого сообщалось, что в случае ядерного удара России по Украине США могут ударить ядерным оружием по территории самой РФ. Это может привести к началу Третьей мировой войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после применения ядерного оружия Путин не сможет сохранить свою жизнь.