По его убеждению, российские власти до сих пор не решили, применит ли это оружие.

Россия начала готовить свое общество к вероятному ядерному удару. Однако режим Путина до сих пор не определился, готов ли к этому шагу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

"Они начинают готовить свое общество. Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать. Но они начинают общаться. Они не знают, воспользуются ли они этим, или не воспользуются. Я думаю, что даже говорить об этом опасно", - заявил Зеленский. Видео дня

Украинский лидер также прокомментировал массовую истерику в РФ вокруг его заявления, которую российские пропагандисты неправильно перевели. По его словам, он не призывал НАТО к превентивным ядерным ударам по РФ, а имел в виду другие превентивные действия для сдерживания агрессора, в частности санкции.

"После этого перевода, россияне сделали по-своему, как им удобно, и стали ретранслировать в других направлениях", - пояснил президент.

Ядерные угрозы России

Объявляя частичную мобилизацию в России, президент РФ Владимир Путин пригрозил Западу ядерным оружием.

После этого сообщалось, что в случае ядерного удара России по Украине США могут ударить ядерным оружием по территории самой РФ. Это может привести к началу Третьей мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после применения ядерного оружия Путин не сможет сохранить свою жизнь.

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