Вероятность ядерного удара возрастет, если американцы испугают шантажа российского диктатора.

Путин может решиться на применение ядерного оружия относительно Украины, когда поймет, что окончательно проиграл войну, а все политические жертвы напрасны.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский интервью Юлии Латыниной.

По его словам, сейчас Путин не знает реальную ситуацию на фронте. Его генералы боятся говорить ему информацию, которая диктатору точно не понравится. Сейчас он все еще имеет призрачные надежды на победу и будет ждать до Нового года.

"Он поймет, что его политические жертвы бесполезны. У него возникнет новая реальность, в том числе и реальность с применением ядерного оружия. Лично мне, как человеку, живущему на планете Земля, очень хотелось бы, чтобы к этому моменту война закончилась на международно признанных границах России и Украины", - заявил Ходорковский.

На уточняющий вопрос, считает ли он, что Путин решится на ядерный удар к началу февраля, оппозиционер ответил, что все будет зависеть от американцев.

"Скорее всего, ситуация дотянется до февраля. Все равно украинцы смогут перемолоть поток мобилизованных, который не будет широкой рекой. Их не успевают не то, что вооружить, а даже одеть. Я уже не говорю о том, чтобы научить. Ну, у Путина возникнет непреодолимое желание применить ядерное оружие. Если же украинцы получат необходимый объем вооружения, я думаю, что эти кусочки земли, которые у Путина останутся на украинской территории, будут совсем небольшими", - сказал Ходорковский.

По его убеждению, если американцы испугаются ядерного шантажа Путина, риск ядерного удара возрастет.

Ядерные угрозы России

Объявляя частичную мобилизацию в России, президент РФ Владимир Путин пригрозил Западу ядерным оружием.

После этого сообщалось, что в случае ядерного удара России по Украине США могут ударить ядерным оружием по территории самой РФ. Это может привести к началу Третьей мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после применения ядерного оружия Путин не сможет сохранить свою жизнь.

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