Пожар виден со всех районов города.

Вечером в понедельник, 27 мая, во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. Вспыхнул мощный пожар.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, пожар видно со всех районов Луганска. В сети уже публикуют кадры последствий прилета.

Стоит отметить, что официально оккупационные "власти" Луганска взрывы пока не комментировали. Деталей о том, что именно было поражено, пока тоже нет.

Тем временем видео с масштабным пожаром в сети становится больше.

"Прилеты" на оккупированной территории

В ночь на 23 мая в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. В сети сообщали о вероятных "прилетах" по жирным целям – воинской части ФСБ возле Алушты, а также по 126-й бригаде береговой обороны ЧФ РФ.

Уже позже движение "Атеш" сообщило, что в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов (в/ч 28735) в селе Солнечногорское. Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.

20 мая мощный взрыв прогремел в оккупированном Луганске. Тогда сообщалось о возможном "прилете" по территории местной академии внутренних дел, где базируются российские оккупанты. После взрыва в небе был виден густой дым.

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