Взрывы были слышны сразу в нескольких городах оккупированного полуострова.

Вечером в четверг, 23 мая, в оккупированном Крыму снова было громко. Взрывы прогремели сразу в нескольких городах.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер". Отмечается, что взрывы были слышны "от Симферополя до Сак". В частности, громко было в районе Перевального, а также в Алуште.

Кроме того, сообщалось о работе российской ПВО между Орловкой и Качей. А в Белогорске было слышно до 15 взрывов.

Около 22:25 появилась информация о том, что воинских частях оккупантов в Севастополе звучит сирена. Позже "Крымский ветер" сообщил о прилете в районе Алушты.

"Сообщают о прилете по воинской части ФСБ возле Алушты. Информация нуждается в подтверждении", – говорилось в публикации.

Впоследствии стало известно, что два сильных взрыва прогремели в Бахчисарайском районе. Тем временем в Перевальном, предварительно, "прилетело по 126-й бригаде береговой обороны ЧФ РФ". Громко было и в Джанкое.

"В сторону поселка Гвардейское Симферопольского района на большой скорости по трассе промчались 4 скорых и 2 пожарные машины", – говорилось в одном из сообщений "Крымского ветра".

В Сети уже публикуют видео взрывов в оккупированном Крыму.

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