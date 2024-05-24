В РФ заявляют, что над Крымом были сбиты три ракеты ATACMS

В незаконно оккупированном Россией Крыму сегодня ночью подверглись ракетному обстрелу Симферопольский район и город Алушта.

По словам так называемого "губернатора" региона Сергея Аксенова, в результате удара имеются погибшие - двое "случайных прохожих". Он также заявил, что в районе Алушты "зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения".

Также в РФ заявляют, что над Крымом были сбиты три ракеты ATACMS. Кроме этого морская авиация уничтожила три безэкипажных украинских катера в Черном море.

В то же время украинские Telegram-каналы пишут, что целью атаки под Алуштой стал объект связи в одной из воинских частей РФ в регионе.

Так, партизаны "АТЕШ" ночью сообщили, что в Алуште был поражён узел связи российских оккупантов (в/ч 28735) в селе Солнечногорское. Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.

"Похоже на то, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов. Вероятно также удалось уничтожить пункт управления этого центра", - говорится в сообщении.

Позже тг-канал "Крымский ветер" написал о пожаре в воинской части ФСБ в поселке Семидворье, расположенном в том же направлении от Алушты, что и Солнечногорское.

Также утром "Крымский ветер" сообщил, что не менее 6 баллистических ракет ATACMS попали в узел связи радиолокационных и противовоздушных сил РФ.

"На том месте стоит радиоантенна станции космического наблюдения и несколько построек объекта. Именно по ним и был нанесен удар, где в тот момент находились высокопоставленные военнослужащие ВС РФ. И главное – это систематические удары по радиолокационным и противовоздушным силам ВС рф в Крыму", - отмечается в сообщении.

Украинские власти пока официально не комментировали произошедшее.

Удары ВСУ по Крыму

Украинские военные сообщили об уничтожении российского тральщика в ночь на 19 мая. "Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

17 мая СБУ и ГУР совместно зажгли "хлопок" в Севастопольской бухте. Прилетело также по электроподстанции "Севастопольская", что привело к отключениям электроэнергии.

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