В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

В Киеве в результате ракетных ударов повреждены здания филармонии, музеев Ханенко и Шевченко.

Об этом написал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"В результате обстрела центра Киева повреждено здание филармонии, музеев Ханенко и Шевченко", - отметил он.

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По словам Ткаченко, в настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Массированный ракетный удар по Украине: что известно

Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что Россия атаковала Киев. В городе после объявления воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, в Шевченковском районе в результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.

Из-за массированного обстрела в Киеве остановилось метро. Все станции работают как укрытия.

Также серия взрывов прогремела в Днепре. По данным одного из пабликов, зафиксирован "прилет" по жилому кварталу города.

Сообщается о взрывах на Житомирщине и Киевщине. Также взрывы прогремели в Тернополе. Глава Хмельницкой ОВА заявил, что в области работает ПВО.

Во Львове из-за массированных атак россиян закрыли школы начались перебои с мобильной связью.

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