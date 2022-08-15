В Покровской общине из-за вражеского обстрела повреждено предприятие энергетической инфраструктуры.

На Днепропетровщине ночь массовых атак, повреждено предприятие энергетической инфраструктуры в Покровской громаде.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он отмечает, что в Покровской громаде из-за вражеского обстрела повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. При этом добавил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

Резниченко сообщил, что еще 20 реактивных снарядов попали в Марганецкую громаду - там без разрушений и пострадавших.

"По Синельниковскому району российская армия ударила четырьмя ракетами С-300. Разрушен объект социальной инфраструктуры. Детали "прилета" выясняются.

Одну российскую ракету - X-59 - наши военные этой ночью над областью сбили", - отмечает глава Днепропетровской ОВА.

Он отметил, что под удар врага также попали Синельниковский и Никопольский районы. "Никопольский район русские атаковали из "Градов". В Никополь прилетели 20 реактивных снарядов. Подверглись разрушениям склады, цеха и админпомещения промышленного предприятия. Погибших и раненых нет", - отмечает Резниченко.

Как сообщал УНИАН, вчера около 18:00 оккупационные войска из "Градов" обстреляли Марганецкую общину в Никопольском районе.

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