В области объявлена воздушная тревога.

Вечером 19 апреля в Днепре прогремели взрывы. Над областью заметили иранские дроны-камикадзе, сообщают местные Telegram-каналы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, заявил о работе противовоздушной обороны.

Жителей призвали находиться в укрытиях и не делиться информацией о работе и передвижении украинских войск.

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По состоянию на 21:26 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также В Крыму.

ОБНОВЛЕНО 21:50. Местные Telegram-каналы опубликовали видео якобы пожара в пригороде Днепра.

Взрывы в Украине - что известно об обстрелах россиян

В ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Благодаря удачной работе сил обороны большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры.

Из-за российских обстрелов в Донецкой области за сутки погиб один и ранены 13 человек. С начала полномасштабного российского вторжения в области погибли 1 тыс. 476 человек, а 3 тыс. 412 - получили ранения.

В то же время на Херсонщине за сутки из-за вражеских обстрелов погиб один человек, еще 10 - получили ранения. В частности, Херсон враг обстрелял 12 раз.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди, говорилось в утренней сводке Генштаба.

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