Находками сейчас занимается СБУ.

В селе Билка Сумской области после освобождения его от российских оккупантов были обнаружены остатки химического оружия — зарина и других веществ.

Об этом сообщил мэр Тростянца Юрий Бова в эфире Украинского радио, передает Укринформ.

"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия — это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", - рассказал Бова.

Относительно ситуации в Тростянце - мэр также отметил, что за месяц оккупации российские войска расставили много своих растяжек, заминировано немало кладбищ, лесопосадок, парковых зон, административных объектов.

Сейчас в Тростянце над разминированием ежедневно работают две группы: одна из ГСЧС, другая — из военных. Они ежедневно разминируют новые участки, но все равно еще остаются опасные места, некоторые поля просто усеяны взрывоопасными предметами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на применение Россией боеприпасов с отравляющими веществами в Мариуполе.

Зеленский подчеркнул, что учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов относительно применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, например, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас.

В Минобороны Украины предупредили об угрозе новых химических атак РФ и призвали украинцев не расслабляться.

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