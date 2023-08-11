Представитель ВМС отметил, что эта операция хоть и планировалась, но не имела успеха.

В настоящее время угрозы высадки российского морского десанта на одесском побережье нет. Однако в начале полномасштабной войны такая угроза действительно существовала, российский флот готовился к подобной операции.

"В начале полномасштабного вторжения Россия имела в акватории Черного моря в составе Черноморского флота семь больших десантных кораблей. Еще шесть единиц они завели перед началом полномасштабного вторжения с целью планирования и участия в операции по высадке морского десанта. Как показала практика, эта операция хоть и планировалась, но не имела успеха. В какой-то момент даже в Одессе на горизонте можно было увидеть эти большие десантные корабли", – объяснил в комментарии "Суспільному" спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В то же время в Черном море становится меньше российских кораблей. Из 13 судов сейчас несколько находятся в ремонте.

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"Оленегорский горняк" поврежден, и еще один в порту Бердянск был затоплен. То есть как минимум от 13 следует вычитать уже пять единиц", – отметил предствавник ВМС.

Плетенчук добавил, что ВМС ВСУ уже освободили акваторию общей площадью 25 тысяч квадратных километров. Украинская береговая артиллерия контролирует море более чем на 100 морских миль в глубину от берега. Поэтому сейчас Россия не сможет провести операцию по высадке десанта.

Кроме того, по словам представителя ВМС ВСУ, подобные операции всегда сопровождаются сухопутной кампанией.

"Учитывая то, что враг уже отброшен на левый берег Днепра – такая операция сейчас не имеет военной целесообразности и смысла", – объяснил Плетенчук.

Также он подчеркнул, что военно-десантные корабли Черноморского флота РФ сейчас фактически выполняют роль паромной переправы. Они занимаются транспортировкой гражданских автомобилей через Керченский пролив.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупанты обстреляли Запорожье. В результате вражеского удара погибла женщина. Еще 16 человек пострадали. Отмечается, что среди травмированных есть дети. В полиции уточнили, что оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер-К".

Под ракетный удар попал отель, который часто использовала ООН. По словам координатора гуманитарной помощи ООН в Украине Денис Браун, в мае прошлого года этот отель был базой ООН для операции по эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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