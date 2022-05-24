По его словам, Украина защищена надежно, а подразделения РФ уже понесли немало потерь.

Россия не сможет высадить морской десант на украинском берегу.

Как заявил военный эксперт, исследователь Conflict Intelligence Team (группы независимых расследователей) Кирилл Михайлов в комментарии 24 канала, пока опасности нет. По его словам, необходимые для этого российские подразделения уже воюют в Украине и имеют значительные потери.

"Если говорить о морском десанте, то Украина уже надежно защищена, хотя бы тем фактом, что все способные на это части российской армии сейчас воюют на суше. Я имею в виду морскую пехоту всех четырех российских флотов, которая уже воюет и несет потери", – заявил исследователь.

Вместе с тем, по словам Михайлова, противокорабельные ракеты "Гарпун", которые Украина получит от Дании, - одна из самых главных возможностей для разблокирования морских портов Украины.

По данным CNN, США и Европа работают над планами по вывозу зерна из Украины. Канада тоже готова помочь в этом процессе.

Между тем Россия согласна разблокировать порты в обмен на снятие санкций по экспорту продукции РФ.

Недавно Украина присоединилась до подписания Дорожной карты по продовольственной безопасности и наладила два сухопутных маршрута для транспортировки продукции.

Вас также могут заинтересовать новости: