Прошлой весной там размещалась база ООН по эвакуации мирных людей с "Азовстали".

В отеле в Запорожье, по которому сегодня ударили российские захватчики, обычно останавливаются сотрудники Организации Объединенных Наций.Об этом говорится в заявлении координатора гуманитарной помощи ООН в Украине Денис Браун.

"Это совершенно недопустимо. Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда была в Запорожье. Моя команда использует его как базу для своих частых поездок в город. Это была база ООН для операции по эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года", - рассказала она.

Браун подчеркнула, что количество неизбирательных нападений на гражданскую инфраструктуру, в результате которых погибают и получают ранения мирные жители, достигло "невообразимого уровня".

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"Подобные нападения являются нарушением международного гуманитарного права. Во имя человечности я призываю Российскую Федерацию выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и немедленно прекратить неизбирательные нападения на Украину", - заявила она.

Удар по Запорожью 10 августа

Напомним, сегодня вечером российские захватнические войска обстреляли Запорожье. По данным полиции, удар был нанесен ракетой "Искандер-К".

В результате атаки загорелись припаркованные рядом автомобили, взрывная волна и обломки частично разрушили объект гражданской инфраструктуры.

По последним данным, погиб один человек, еще 16 получили ранения, в том числе четыре ребенка.

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