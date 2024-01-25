Оккупационные "власти" молчат.

Украинская армия ударила по воинской части российских захватчиков неподалеку от села Покровка Донецкой области. Есть погибшие и пострадавшие солдаты.

Как сообщает российский проект ВЧК-ОГПУ, удар нанесли около 15:00 в среду, 24 января. По предварительным данным, погбило 24 российских оккупанта, еще четверо получили ранения.

Отмечается, что под атакой оказалась территория российской воинской части №78528. Оккупационные "власти" не комментировали удар.

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Удар по полигону под Иловайском: что известно

Сегодня в сети появились сообщения об ударе украинской армии по позициям оккупантов в Донецкой области. Российские СМИ писали, что вчера был атакован полигон в районе Иловайска.

Местные жители в сети писали о задымлении в районе железной дороги, а также обстреле военного полигона в районе Покровки из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Потери армии РФ в Украине: последние данные

Как сообщал утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли уже около 379 610 человек.

Отмечалось, что только за последние сутки потери личного состава захватчиков составили 950 человек.

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