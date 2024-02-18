Львиная доля вражеских потерь приходится именно на Авдеевское направление.

С начала 2024 года и до 16 февраля потери российских оккупационных войск в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" превысили 20,5 тысяч человек. Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

"Потери россиян на Авдеевском направлении колоссальные. Мы с коллегами посчитали, подняли наши архивные записи с начала года. Они касаются не только Авдеевского направления, они касаются общих потерь врага на всем операционном пространстве оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (предположительно, спикер имел в виду ОСГВ "Таврия" – ред.), это от Авдеевки и вплоть до того, где начинается ОСГВ "Одесса" на Днепропетровщине. Но львиная доля этих цифр приходится именно на Авдеевское направление", – рассказал он в эфире проекта "УП. Итоги".

Так, общие потери врага с 1 января по 16 февраля включительно составляют:

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20 607 человек,

201 танк,

492 боевые бронемашины.

Лиховий отметил, что Авдеевка "выполнила свою миссию по стачиванию этого российского резерва".

Потери РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских оккупационных войск достигли 401 350 человек. Такие данные приводит Генштаб ВСУ.

Немалыми являются и вражеские потери в технике. Так, россияне не досчитаются 6476 танков, 12145 бронированных машин, более 650 единиц авиации и уже 26 кораблей и катеров.

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