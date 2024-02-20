На нашей земле за сутки ликвидировали более 1 200 противников, сообщили в ВСУ.

Потери России в войне против украинцев за сутки очень серьезно возросли и пересекли новую одну психологическую отметку - теперь составляют более 404 тысяч противников.

Ликвидировано еще 1 230 противников, и теперь общее число "минусованных" россиян составляет 404 950 человек, об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины на своем канале в Telegram.

По их сведениям также уничтожено еще пять вражеских танков, 36 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны.

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Кроме того, ломом стали два самолета РФ, 61 дрон оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты, шесть единиц спецтехники и 38 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Стоит отметить, что потери РФ на 19 февраля 2024 года составили примерно 403 720 оккупантов.

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