Россия долго готовилась к войне и создала условия по оцеплению Украины, а ВСУ нужно обороняться на огромном фронте – это тысячи километров.

Украина фактически в окружении и мы все в котле, поэтому ВСУ надо вести оборону со всех сторон, кроме небольшой части западной границы.

Об этом ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

По его словам, нужно посмотреть на карту и понять, что Россия долго готовилась к войне, создала военно-стратегические условия по оцеплению Украины, а ВСУ нужно обороняться на огромном фронте – это тысячи километров.

"Мы должны понимать, что это очень тяжелая интенсивная война. Украинская армия сейчас каждую минуту и секунду совершает подвиг, не позволяя российским захватчикам продвигаться вглубь территории Украины", – объяснил эксперт.

Самусь отметил, что успехов у России нет. Они реально рассчитывали взять Киев через несколько часов, как и Харьков, Северодонецк, Краматорск и Славянск. В пятницу, 3 июня, будет уже 100 дней войны, и ничего у них не вышло. Те темпы, которыми они продвигаются на Донбассе, потери, которые они несут - это не успехи.

"Главная задача – больше всего уничтожить российских захватчиков, солдат, их техники. Поэтому мы и говорим постоянно, что нам нужно больше мощного, дальнобойного и высокоточного оружия и боеприпасов, артиллерии и авиации. Потому что, в конце концов, эта война будет близиться к завершению, когда Россия начнет действительно ощущать реальные проблемы в личном составе и технике. Сохранение жизней украинских военных – это грамотная и умелая оборона и наступление. Россияне действуют совершенно по-другому, бросая в этот ад без разбора людей и технику. Мы видим их потери", - сказал Самусь.

Как сообщал УНИАН, 20 мая заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что РФ хочет заморозить войну в Украине и зафиксировать новую линию разграничения, убедив Европу заставить Украину согласиться на "Минск-3" или "Стамбул-1".

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