По словам эксперта, Путин намерен растянуть этот конфликт и выждать, когда европейская экономика понесет ущерб от нефтяного эмбарго, и уже тогда начать договариваться.

РФ хочет заморозить войну в Украине и зафиксировать новую линию разграничения, убедив Европу заставить Украину согласиться на "Минск-3" или "Стамбул-1".

Об этом в комментарии ТСН сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Победа Украины на поле боя составляет проблему для некоторых представителей европейского "олигархата". Западные партнеры пытаются найти какие-либо варианты к возвращению business as usual с Россией. Именно поэтому, как отметил эксперт, от некоторых европейских лидеров звучат предложения о "сохранении лица Путина".

"Победа Украины в этой войне дает старт новому тотальному экономическому переформатированию Европы. Поэтому европейскому олигархату, который до этого жил в одних условиях, теперь нужно будет адаптироваться к другим, и они очень обеспокоены. Если Украина сейчас действительно нанесет поражение России, это будут просто такие последствия, от которых никто не скроется. Уже не говоря о том, что миф о великой и мощной России – это фейк, который не позволяет дальше существовать той модели, которую европейский олигархат себе создал", - объяснил эксперт.

По словам Самуся, Путин, конечно, хотел бы большой победы. Он надеется на определенные военные успехи, в частности, на Донбассе, и не оставляет надежд на Одессу, построив наземный коридор через Приднестровье в Крым. Это, по его мнению, создало бы замкнутый геополитический цикл, если бы Украину отрезали от моря и Дуная, фактически превратив в сухопутное государство.

Однако сейчас Путин об этом не мечтает. Его задача – это растянуть этот конфликт, создав условия, когда европейская экономика (а украинскую он хочет вообще разрушить) во время зимы получила бы все "выручки", как думает Путин, от нефтяного и газового эмбарго.

"Если посмотреть, на чем сейчас фокусируется российская пропаганда, кроме собственно военных вопросов, они акцентируют на росте цен на бензин в Европе и США. И они говорят, что это только начало, потому что когда будет реальное эмбарго на нефть и газ, тогда европейской экономике будет конец. Потому Путин искренне верит, что зимой европейцы приползут к нему на коленях и скажут: давайте замораживать войну, заставляйте Украину остановиться", — считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня издание Wall Street Journal проанализировало пять сценариев окончания войны в Украине и их вероятность.

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